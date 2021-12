La definizione e la soluzione di: 59 Lo tiene in mano Amleto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TESCHIO

Curiosità : 59 Lo tiene in mano Amleto

inoltre Secondo un'altra versione: «[De subtilitate] È il libro che Amleto tiene in mano all'inizio del secondo atto, quando Polonio gli domanda cosa stia ... Significato teschio

tèschio s. m. lat. *testulum, dim. di testu o testum di correnti elettriche ad alta tensione , ecc.). ? Dim. teschiétto, raffigurazione di un teschio di piccole dimensioni: un teschietto d’avorio; metteva davanti agli occhi del suo CATEGORIA: ANATOMIA teschio 't?skjo s. m. lat. ?testulum, dim. di testu o testum 'coperchio o vaso di terracotta'. - il complesso delle ossa della testa, spec. di cadaveri o di carogne: un t. umano; un t. di cane, di cavallo se umano fam. testa di morto. ? cranio. Definizione Treccani

