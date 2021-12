La definizione e la soluzione di: Tiene un cane non suo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOGSITTER

Curiosità : Tiene un cane non suo

regista stesso, dopo aver guardato la luna, affila un rasoio e si avvicina a una donna seduta alla quale tiene ben aperto l'occhio sinistro; nella inquadratura ... Significato dogsitter

Definizione Treccani

Altre definizioni con tiene; cane; 59 Lo tiene in mano Amleto; Chi la sostiene , deve provarla; Per la Costituzione, gli appartiene la sovranità; Genere di coleotteri cui appartiene lo stercorario; cane selvatico dell Australia; Una varietà del cane da pastore belga; Band messicane vestite con abiti tradizionali; Razza di cane irlandese con il pelo rosso;