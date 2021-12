La definizione e la soluzione di: Thomas... in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TOM

Curiosità : Thomas... in casa

Casa Thomas è un palazzo progettato dall'architetto modernista Lluís Domènech i Montaner, che si trova al 293 di carrer Mallorca nella città di Barcellona ... Significato tom

tòm tòm (o semplicem. tòm) s. m. ingl. tom-tom, da una voce indostana di origine onomatopeica. – Strumento musicale a percussione che fa parte della batteria; si tratta di due o più tamburi di legno o di fibra di vetro, di diametro variabile fra i 30 cm e i 45 cm, di altezza compresa fra i 30 cm e lontano lat. ?longitanus, der. di longe 'lontano, lungi'. - ¦ agg. 1. a. che si trova a grande distanza nello spazio: recarsi in un posto alla l. lontano. diretto, prossimo, stretto. 4. in modo vago, impreciso: ricorda alla l. Tom Cruise e ? LONTANAMENTE 1; da lontano 1. da un luogo lontano: da l. ci Definizione Treccani

