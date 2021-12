La definizione e la soluzione di: TG_24, canale di notizie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : COM

Curiosità : TG_24, canale di notizie

TG Norba 24 è un canale televisivo italiano nazionale edito da Gruppo Norba. TG Norba 24, lanciato il 25 ottobre 2010, è disponibile su varie piattaforme ... Significato com

cóm (o cóm’; anche cón) . ant. di come, davanti a consonante: Com’ poco verde in su la cima dura (Dante); oggi s’ammette solo, nella grafia apostrofata com’, davanti a vocale: com’è che non sei venuto rischiarare der. di schiarare, col pref. ri-. - ¦ v. tr. 1. a. rendere più luminoso un luogo oscuro: la luna rischiarava il paesaggio notturno illuminare. irradiare, e sim.: la luce dell'alba rischiara il cielo rischiarire, non com. schiarare, schiarire. illuminare. offuscare, oscurare, rabbuiare. ottenebrare. c. rendere sereno il Definizione Treccani

