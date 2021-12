La definizione e la soluzione di: Un tetto per i cuccioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANILE

Curiosità : Un tetto per i cuccioli

Cure Max Heart 2 - Amici per sempre La pantera canterina ne L'arca di Noè Olly in Cuccioli - Il codice di Marco Polo e Cuccioli - Il paese del vento Kaori ... Significato canile

canile s. m. der. di cane1. – Luogo, costruzione apposita, dove si tengono o si allevano i cani, e l’allevamento stesso; c. municipale, per i cani randagi o raccolti dal servizio antirabbico. Anche, covile per il cane, per lo più formato da un casottino di legno (in questo sign. è più com. cuccia canile s. m. der. di cane. - 1. piccolo casotto in legno per il cane covile, cuccia. 2. fig., spreg. casa o stanza in pessime condizioni cimiciaio, covile, porcile, stalla, topaia. ? tugurio. Definizione Treccani

Altre definizioni con tetto; cuccioli; Un disegno dell architetto ; Il __ dell architetto , un film di Peter Greenaway; I senzatetto l hanno fissa; Il santo protetto re dei single; I cuccioli della rana; Animale che allatta i cuccioli e non fa le uova; Sono come cuccioli di pesce d'acqua dolce; Elimina i cuccioli d'insetto; Cerca nelle Definizioni