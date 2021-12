La definizione e la soluzione di: In testa alla tartaruga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TA

Curiosità : In testa alla tartaruga

classificate come "tartarughe" dagli zoologi), racchiudendo completamente tutti gli organi vitali della tartaruga e in alcuni casi anche la testa. È costituito ... Significato ta

ta-pùm. – Voce onomatopeica, imitante il suono prodotto dallo sparo di un fucile isolato, e più specificamente del fucile in dotazione alle truppe dell’esercito austro-ungarico durante la prima guerra mondiale : si usò infatti allora con riferimento ai cosiddetti cecchini, divenendo titolo di un CATEGORIA: MILITARIA pretensiosità pretensjosi'ta o pretenziosità pretentsjosi'ta s. f. der. di pretensioso, pretenzioso. - 1. riferito a oggetti, ornamenti, a locali pubblici e sim., ostentazione di lusso, ambizione di apparire di qualità o livello superiore ? PRETENSIONE 2. a. 2. riferito a stile Definizione Treccani

