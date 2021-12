La definizione e la soluzione di: Terso come un cielo senza nubi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LIMPIDO

Curiosità : Terso come un cielo senza nubi

giallo, mentre il cielo, inizialmente terso, è ora foriero di burrasca, a tal punto da essere offuscato dall'intenso colore nero delle nubi che, inesorabilmente ... Significato limpido

lìmpido agg. dal lat. limpidus, di origine incerta. – 1. Nitido, trasparente, l. vena, di schietta ispirazione poetica. ? Avv. limpidaménte, in modo limpido, chiaro, trasparente: l’acqua scorreva limpidamente; più spesso in senso fig.: il canto dell’usignolo limpido 'limpido agg. dal lat. limpidus. - 1. di liquido, completamente privo di impurità: acqua l. chiaro, cristallino, lett. genneo, non com. lucido, pulito, puro, terso, trasparente. opaco, torbido. 2. estens. a. di aria, giornata o nottata, totalmente priva di pulviscolo, Definizione Treccani

