La definizione e la soluzione di: Se è a terra, è sotto i piedi.

Soluzione 6 lettere : MORALE

Curiosità : Se e a terra, e sotto i piedi

La terra sotto i piedi è il nono album in studio del cantautore italiano Daniele Silvestri, pubblicato il 3 maggio 2019. Testi e musiche di Daniele Silvestri ... Significato morale

morale1 agg. e s. f. e m. dal lat. moralis, der. di mos moris «costume», coniato neutro: non è m. che tu agisca così. Riferito a persona, che agisce secondo una legge morale (contrapp. a immorale e amorale). c. Con valore limitativo, di cosa che si riferisce al morale dal lat. moralis, der. di mos moris 'costume'. - ¦ agg. 1. che concerne il comportamento dell'uomo nella scelta e attuazione responsabile del bene e del male: psicologica: avere il m. a terra animo, spirito, umore. ? Espressioni: fam., su col morale invito amichevole a farsi animo animo, coraggio, forza, su con la vita. ? BUONO Definizione Treccani

