La definizione e la soluzione di: Il tennis con il volano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BADMINTON

Curiosità : Il tennis con il volano

discipline atletiche come tennis, badminton ossia volano, pallacorda, tennis tavolo, paddle tennis, platform tennis, beach tennis, squash, racquetball, paddleball ... Significato badminton

‹bä'dmintën› s. ingl. dal toponimo Badminton, nel Gloucestershire, residenza del duca di Beaufort, che diffuse il gioco in Inghilterra , usato in ital. al masch. – Gioco simile al tennis, che viene giocato in singolo o in doppio con una racchetta più leggera e un volano invece della palla badminton bæd'mint?n, it. b?d'minton s. ingl. dal toponimo Badminton, nel Gloucestershire, residenza del duca di Beaufort, che diffuse il gioco in Inghilterra, usato in ital. al masch. - sport. gioco simile al tennis volano. Definizione Treccani

