La definizione e la soluzione di: Temistocle lo sconfisse a Salamina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SERSE

Curiosità : Temistocle lo sconfisse a Salamina

metaforicamente alla famosa battaglia di Salamina, nella quale la flotta Ateniese comandata da Temistocle sconfisse i Persiani. Il protagonista, un giornalista ... Significato serse

passo3 s. m. deverbale di passare. – 1. a. per una battaglia combattuta nel 480 a. C. tra i Greci e l’esercito di Serse , dove morirono eroicamente i 300 spartani guidati da Leonida. Nelle carte antiche, passaggio montano Definizione Treccani

Altre definizioni con temistocle; sconfisse; salamina; Politico ateniese avversario di temistocle ; Il re persiano che accolse temistocle , l'eroe di Salamina, alla sua corte; Re persiano che ospitò temistocle ; Avversò temistocle ; Nel 333 a.C. Alessandro Magno vi sconfisse Persiani di Dario; sconfisse i mori; Firenze vi sconfisse i Visconti nel 1440; I romani vi sconfisse ro Cartagine nel 256 a.C; Città dell'Attica di fronte a salamina ; I vincitori di salamina ; Il re persiano che accolse Temistocle, l'eroe di salamina , alla sua corte; Guidò la flotta ateniese nella battaglia di salamina ; Cerca nelle Definizioni