Un tasto delle calcolatrici

Soluzione 8 lettere : PER CENTO

elaborazione dati. Le prime calcolatrici della storia sono meccaniche e solo in parte automatizzate. Le prime calcolatrici completamente automatizzate ... Significato per%20cento

pér cènto (o percènto) locuz. usata come avv. e come s. m. invar. – 1. a un numero n (sempre in grafia staccata), indica che su ogni cento unità se ne considerano n; n per cento (simbolo: n%) significa dunque n100. Interesse del 9% significa che il cento 't??nto agg. num. card. lat. centum, invar. - 1. in quantità pari a dieci volte dieci per lo più con valore approssimativo un centinaio di. 2. l'ho detto almeno c. volte ? innumerevoli, molti, numerosi, parecchi, tanti. pochi, rari. ? Locuz. prep.: al cento per cento 1. in misura totale: sono d'accordo con te al c Definizione Treccani

