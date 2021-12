La definizione e la soluzione di: Tale è la linea sospesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AEREA

Curiosità : Tale e la linea sospesa

la linea 5 (Tratta Bignami-Zara); il 2 marzo dello stesso anno seguì la metropolitana di Brescia. La linea 6 a Napoli è stata temporaneamente sospesa ... Significato aerea

on line AEREO 1. È AEREO quello che è di aria, formato di aria (corpo a.), oppure quel­lo che sta nell’aria allarme aereo base aerea boa aerea compagnia aerea corridoio aereo difesa aerea flotta aerea linea aerea ponte aereo posta aerea soccorso aereo spazio aereo via aerea Citazione aeronautica Persone - Addetto alla navigazione aerea; aeronauta; aeroportuale; assistente di volo, hostess d’aria, di terra, personale di cabina, steward; aviatore; comandante, alta quota, a quota di tangenza, a velocità di crociera, in derapata, in formazione. Tipi di aerei - 1. A decollo verticale, a delta, a freccia, a geometria variabile, a getto o a Definizione Treccani

