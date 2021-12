La definizione e la soluzione di: Superba e indisponente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALTERA

Curiosità : Superba e indisponente

carattere piuttosto indisponente Teslyn nel Libro XII in modo sorprendente mostra a Mat tutta la sua gratitudine ed amicizia. È uno dei principali personaggi ... Significato altera

falso1 agg. lat. falsus, propr. part. pass. di fallere «ingannare». – e il piede destro, cercano di piazzare il colpo decisivo col pugno sinistro. Luce f., che altera i colori, o si riflette in modo da disturbare la vista: il quadro è in una luce sequestrante part. pres. di sequestrare. - ¦ s. m. e f. giur. chi esegue un sequestro di beni sequestratore. ¦ agg. chim. di composto che altera le proprietà chimiche delle sostanze con cui si combina: agente s. sottraente. ? complessante. Definizione Treccani

