La definizione e la soluzione di: Suona in orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OBOISTA

Curiosità : Suona in orchestra

(disambigua). L'uomo orchestra (in inglese one-man band) è un musicista pluristrumentista, che suona contemporaneamente diversi strumenti e che, in determinati ... Significato oboista

Definizione Treccani

Altre definizioni con suona; orchestra; Lo è Bill Clinton quando suona ; Lo strumento suona to da Chad Smith; Nella mitologia classica sono suona te dai tritoni; Si suona nel traffico premendo sul volante; Può essere generale, d orchestra , artistico..; Il Bernstein celebre direttore d orchestra ; Claudio, compianto direttore d orchestra ; La scuola dei professori d orchestra ; Cerca nelle Definizioni