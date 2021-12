La definizione e la soluzione di: Il suo cianuro è micidiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POTASSIO

Curiosità : Il suo cianuro e micidiale

l'acqua o il normale sale da cucina), altre a dosi piccolissime (ad esempio il cianuro). In maniera analoga, farmaci a determinate dosi hanno effetti curativi ... Significato potassio

potàssio s. m. lat. scient. Potassum, der. del lat. scient. potassa: v. reattori nucleari; gli isotopi 40 e 42 vengono utilizzati in studî di ricerca. Sali potassici, provenienti dai giacimenti minerali, dalle acque dei laghi salati e dal Mar Morto e agricoltura Persone - Affittuario o ?ttavolo; agrario, agricoltore, contadino; agrimensore; agronomo; bifolco, cafone; bracciante o salariato; capoccia, caporale; colono; coltivatore diretto; fattore; , vegetale; fertilizzante; fosforo; ingrasso; letame; liquame; nitrato; perfosfato; polveraccio; potassio; stabbio; stallatico; sterco; urea. 2. Anticrittogamico; defogliante Definizione Treccani

