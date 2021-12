La definizione e la soluzione di: Sulle autostrade è di 130 km/h. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 1 lettere : Limite di velocità



Curiosità : Sulle autostrade e di 130 km

Bundesautobahn, "autostrada federale", abbreviato BAB) indica in Germania le autostrade. Lo stesso termine è adottato anche in Austria, Svizzera e Alto Adige ... Significato h

h, H (acca) s. f. o m. – Ottava lettera dell’alfabeto latino, nel quale indicava, come già originariamente in greco (dove °. La reazione cominciò fin dal sec. 16°, pur tra resistenze vivaci (l’Ariosto diceva: «Chi leva la h all’huomo non si conosce huomo, e chi la leva all’honore non è degno di honore handicap 'hændikæp, it. '?ndikap s. ingl. in origine, gioco d'azzardo con monete che si estraevano a sorte da un cappello, alteraz. di hand in cap 'mano nel cappello', accorgimenti vari: corsa con o a h.. b. estens. condizione di favore imposta 2. fig. condizione sfavorevole: avere l'h. della timidezza impedimento, ostacolo, scoglio Definizione Treccani

Altre definizioni con sulle; autostrade; Permette di tornare sulle posizioni perdute; È scritto sulle case che cercano acquirenti; Il burro che si mette sulle labbra; sulle insegne di Cesare; Raccordo fra due autostrade ; Accomunano pantaloni e autostrade ; Strada di collegamento tra due autostrade ; Sulle autostrade tedesche è detta Ausfahrt; Cerca nelle Definizioni