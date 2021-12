La definizione e la soluzione di: La sua bandiera ha 12 stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UE

Curiosità : La sua bandiera ha 12 stelle

bandiera a 49 stelle che ebbe vita breve. Se venisse creato un 51º Stato, la bandiera dovrebbe essere modificata con l'aggiunta di una nuova stella il ... Significato ue

uè. – Voce imitativa (come uà) del pianto infantile, per lo più ripetuta: uè uè. ué 'we interiez. voce onomatopeica, region. - in talune parti d'Italia, voce per richiamare l'attenzione di qualcuno: ué, dico a te! roman. ahò, ehi, ehilà, ohè, ohilà. pss. Definizione Treccani

