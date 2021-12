La definizione e la soluzione di: Strutture per anziani sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RSA

Curiosità : Strutture per anziani sigla

assistenziali, sigla RSA, introdotte in Italia a metà degli anni novanta, sono strutture non ospedaliere ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un periodo ... Significato rsa

Neologismi (2008) ciberterrorista (cyberterrorista, cyber-terrorista), s. m. e f. Chi le minacce, cioè dare la caccia ai cyber-terroristi -- ha dichiarato Richard Clarke al forum Rsa di Amsterdam l’altro ieri». ( Antonio Dini e Luca Tremolada , Sole 24 Ore, 7 Definizione Treccani

