La definizione e la soluzione di: Strisce per iscrizioni.

Soluzione 8 lettere : CARTIGLI

Curiosità : Strisce per iscrizioni

Per Leone di San Marco o Leone Marciano o Leone Alato si intende la rappresentazione simbolica dell'evangelista san Marco, raffigurato in forma di leone ... Significato cartigli

mu?ichière s. m. der. di musica. – 1. ant. Musico, canterino, anche in tono scherz.: le belle donne serene che reggono i cartigli ai m. svenevoli (D’Annunzio). 2. non com. L’autore della musica di una canzone (in Definizione Treccani

Altre definizioni con strisce; iscrizioni; Larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani; Ornato con strisce ; Pasta a larghe strisce ; Antica toga romana con strisce purpuree o bianche; Le iscrizioni di nuovi immobili nella banca dati dell Agenzia delle Entrate; Studioso di antiche iscrizioni ; L'artigiano che realizzava le iscrizioni sul marmo; Piccolo mattone dell'antichità, inciso con iscrizioni ;