La definizione e la soluzione di: Stringhe per le scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LACCI

Curiosità : Stringhe per le scarpe

I mocassini sono un tipo di scarpe senza stringhe, caratterizzati da una tipica mascherina trasversale che copre la linguetta. Sono realizzati prevalentemente ... Significato lacci

slacciare v. tr. der. di laccio, col pref. s- (nel sign. 4) (io sono slacciate le scarpe (o le stringhe delle scarpe). 2. rifl., ant. Liberarsi, sciogliersi dai lacci: Qual è quel toro che si slaccia in quella C’ha ricevuto già ’l colpo mortale legare ant. o dial. ligare lat. ligare io légo, tu léghi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. utilizzare una fune e sim. per tenere ferme cose l. un pacco; l. il prigioniero avvolgere, non com. cingere, stringere, con lacci allacciare, formando dei nodi annodare, con catene incatenare. ? collegare, congiungere Definizione Treccani

Altre definizioni con stringhe; scarpe; Antichi strumenti con sette stringhe ; Cordoncini, stringhe ; stringhe ; Anagramma di ascolta contiene un paio di scarpe ; Accessori per i piedi, scarpe ; Si stringono per allacciarsi le scarpe ; Può essere a spillo solo nelle scarpe femminili; Cerca nelle Definizioni