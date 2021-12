La definizione e la soluzione di: Lo stomaco del pollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VENTRIGLIO

Curiosità : Lo stomaco del pollo

frattaglie destinate al consumo sono costituite da fegato, cuore e stomaco. La carne di pollo è una carne bianca, molto digeribile e povera di calorie e grassi ... Significato ventriglio

ventrìglio s. m. dal provenz. ventrelh, che è il lat. ventriculus (v. ventricolo). – 1. Lo stomaco trituratore degli uccelli (preceduto dallo stomaco ghiandolare o proventriglio), corrispondente alla porzione pilorica dello stomaco, molto sviluppato nei granivori, con pareti provviste di una ventriglio ven'tri?o s. m. dal provenz. ventrelh, dal lat. ventriculus. - 1. zool. stomaco trituratore degli uccelli non com. gisiere, ? region. grecile, ? region. magone. 2. zool. quarta cavità dello stomaco dei ruminanti ? VENTRICOLO 2. Definizione Treccani

