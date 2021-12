La definizione e la soluzione di: Sterminio, massacro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECCIDIO

Curiosità : Sterminio, massacro

Il massacro d'Odessa fu lo sterminio di larga parte della popolazione ebraica della città ucraina di Odessa avvenuto tra il 22 e il 24 ottobre 1941, quando ... Significato eccidio

eccìdio s. m. dal lat. excidium, der. di exscindere «squarciare, distruggere, annientare», comp. di ex- e scindere «lacerare». – Uccisione in massa; strage, sterminio: l’e. dei Troiani ; l’e. delle Fosse Ardeatine; lo spaventoso e. provocato dal bombardamento. eccidio e't?:idjo s. m. dal lat. excidium, der. di exscindere 'squarciare, distruggere, annientare'. - uccisione di un gran numero di persone carneficina, decimazione, ecatombe, non com. falcidia, pop. macello, massacro, non com. scempio, sterminio, strage, di gruppi etnici, religiosi Definizione Treccani

