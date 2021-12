La definizione e la soluzione di: La stella di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COMETA

Curiosità : La stella di Natale

L'Euphorbia pulcherrima nota come Poinsettia o Stella di Natale è una pianta ornamentale originaria del Messico, nazione nella quale cresce spontaneamente ... Significato cometa

cométa s. f. dal lat. cometes o cometa, masch., gr. ??µ , di nichelio, di calcio, di magnesio, ecc.); avvicinandosi al perielio i cristalli evaporano e la cometa prende la sua forma tipica, composta di un nucleo, più o meno brillante e stella 'stel:a s. f. lat. stella. - 1. astron. corpo celeste, costituito da enormi masse di gas a temperatura molto elevata, dotato di luce propria: s. nane; s. meteora, pop. stella filante; stella cometa astro che secondo la tradizione avrebbe guidato a Betlemme per adorare Gesù bambino cometa; pop., stella filante 1. fenomeno Definizione Treccani

