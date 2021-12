La definizione e la soluzione di: Lo Stefano autore di Bar Sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BENNI

Curiosità : Lo Stefano autore di Bar Sport

Bar Sport è il primo libro di Stefano Benni, pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore nel marzo 1976. È considerato un classico della narrativa umoristica ... Significato benni

Neologismi (2008) dolorologo s. m. (scherz. iron.) Chi fuori la rabbia, la sessualità, l’unicità delle persone che soffrono» Stefano Benni intervistato da Luciana Sica . (Repubblica, 31 dicembre 2003, p. 43, Cultura). Composto Definizione Treccani

