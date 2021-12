La definizione e la soluzione di: Lo Stato tra il Kansas e il Texas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OKLAHOMA

Curiosità : Lo Stato tra il Kansas e il Texas

altri significati, vedi Kansas (disambigua). Il Kansas (AFI: /'kansas/; in inglese: ascolta[?·info], /'kænz?s/) è uno stato federato del Midwest degli ... Significato oklahoma

cheyenne ‹cei?èn› agg. e s. m. e f. – Appartenente o relativo ai Cheyenne, tribù indigena dell’America Settentr., di lingua la pressione di altre genti indigene, fu costretta a migrare nella zona delle Grandi Praterie. I discendenti sono attualmente confinati nelle riserve del Montana e dell’Oklahoma. Definizione Treccani

