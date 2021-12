La definizione e la soluzione di: Si stabiliscono per guarire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERAPIE

Curiosità : Si stabiliscono per guarire

ricongiunge con Pietro e Astor e i tre, accompagnati da Coccolone, si stabiliscono temporaneamente a Cefalù, dove passano un po' di tempo insieme. Il ... Significato terapie

Neologismi (2008) anti-Parkinson agg. inv. Che previene e contrasta l’insorgere del morbo di Parkinson. ? Negli disse, in un’occasione pubblica, che il Papa avrebbe rinunciato anche alla terapia farmacologica anti-Parkinson per le supposte alterazioni della coscienza che questa avrebbe controindicare v. tr. comp. di contro- e indicare io controìndico, tu controìndichi, ecc.. - segnalare come dannoso, pericoloso, soprattutto con riferimento a farmaci, terapie e sim. sconsigliare. consigliare, indicare. raccomandare. Definizione Treccani

