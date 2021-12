La definizione e la soluzione di: Stabilimenti per la lavorazione dei bozzoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FILANDE

Curiosità : Stabilimenti per la lavorazione dei bozzoli

Filanda è il nome con cui sono conosciuti, in Italia, gli stabilimenti di lavorazione e filatura dapprima della seta e poi anche del cotone. Erano grandi ... Significato filande

mezzana s. f. femm. dell’agg. e sost. mezzano. – 1. che, nei laboratorî di sartoria, sono addette ai lavori ausiliarî e meno impegnativi. Nelle filande di seta, operaia (detta anche mezzante) adibita di volta in volta a diversi Definizione Treccani

