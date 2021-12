La definizione e la soluzione di: La squadra che combatte i trafficanti di stupefacenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NARCOTICI

Curiosità : La squadra che combatte i trafficanti di stupefacenti

di Sacramento per andare nuovamente dai trafficanti. Il consulente del CBI intuisce che è la madre del trafficante a gestire tutta l'operazione e i due ... Significato narcotici

anòdino (meno corretto anodìno) agg. dal lat. tardo anody?nus, gr. , antidolorifico, riferito a sostanza che ha azione calmante, come per es. i narcotici, gli anestetici, gli antinevralgici, le correnti elettriche, ecc. Liquore a. di Hoffmann Definizione Treccani

Altre definizioni con squadra; combatte; trafficanti; stupefacenti; squadra di calcio di Liverpool con maglia blu; squadra in cui militarono Pirlo, Baronio e Kallon; Guida una squadra di lavoratori; La primavera della squadra blaugrana spa; Chi combatte per la propria nazione; combatte nte, soldato; Si combatte assumendo il chinino; Serve per combatte re una sostanza velenosa; Alterati per l effetto di sostanze stupefacenti ; Possono essere ricchezze... stupefacenti ; Un esame per accertare l'assunzione di stupefacenti ; Cerca nelle Definizioni