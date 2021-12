La definizione e la soluzione di: Sprechi di denaro, sperperi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCIALI

Curiosità : Sprechi di denaro, sperperi

inviato di Striscia la notizia, con il soprannome "Mister Neuro", dove intervista i personaggi politici italiani riguardo a sprechi e sperperi di denaro pubblico ... Significato sciali

scialo s. m. der. di scialare. – Uso o consumo abbondante, eccesso di spese, spreco: non si , in grande quantità, senza economia: di soldi, ne hanno a scialo, tanti da poter scialare; con quel maresciallo io ci ho rimesso davvero vino e sigari, ché a sc. beveva il mio Definizione Treccani

