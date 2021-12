La definizione e la soluzione di: Sposta di continuo il braccio nel cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRUISTA

Curiosità : Sposta di continuo il braccio nel cantiere

afferrandogli il braccio. Nella competizione, secondo il suo primo biografo Antonio Manetti, vinse alla pari con Lorenzo Ghiberti che, però, si rifiutò di collaborare ... Significato gruista

grüista s. m. der. di gru1 (pl. -i). – Operaio addetto al funzionamento di una gru. industria. Finestra di approfondimento Tipi d’industria - Aeronautica; aerospaziale; alimentare; automobilistica; bellica, missilistica; cantieristica; chimica; culturale; dei filati, tessile; ; forgiatore; formatore; formista; fresatore; fucinatore; galvanostegista; giuntista; grafico; gruista; impaginatore di testi senza o con immagini; lamierista; laminatore Definizione Treccani

