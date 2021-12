La definizione e la soluzione di: Sposa il Principe Azzurro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CENERENTOLA

Curiosità : Sposa il Principe Azzurro

Pieri, "Il principe azzurro, ma proprio azzurro", Lavieri Editore, 2011, ISBN 978-88-89312-98-8 Eleonora Chiais, "C'era una volta un principe azzurro", Ebook ... Significato cenerentola

cenerèntola (o Cenerèntola) s. f. – Fanciulla ingiustamente trascurata, maltrattata e costretta ai più umili n’è tratto anche un masch. scherz.: si sentiva cenerentolo fra i suoi compagni. È un uso antonomastico del nome di Cenerentola (der. di cenere, per significare «che sta sempre in cenerentola t?ene'r?ntola o Cenerentola s. f. calco del fr. Cendrillon, der. di cendre 'cenere', nome della protagonista di una fiaba popolare. - persona ingiustamente umiliata e maltrattata perseguitato, reietto. beniamino, fam. cocco, preferito, protetto, pupillo. Definizione Treccani

Altre definizioni con sposa; principe; azzurro; La dea sposa di Giove; Sinonimo di sposa re; Rapper USA che ha sposa to Kim Kardashian; Regina spagnola sposa ta con Ferdinando d Aragona; È nato principe ; Supereroe dei fumetti DC, principe di Atlantide; Il principe che ama Cenerentola; Madri di principe sse; Fiorellino azzurro ; Tipo di corindone dal colore blu e azzurro ; azzurro molto scuro; Le coppie in azzurro ; Cerca nelle Definizioni