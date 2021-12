La definizione e la soluzione di: Lo è lo spinnaker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VELA

Curiosità : Lo e lo spinnaker

cercando l'architettura di calcolo basata su rete neurale, vedi SpiNNaker. Lo spinnaker (termine inglese, pron. /'sp?n?k?/, pron. italianizzata /spin'naker/) ... Significato vela

véla s. f. lat. vela, pl. di velum «vela», passato a femm. sing. nel latino parlato. e crudele Ci struggi, a me bisogna acconsentirti, Calar le sarte e raccoglier le vele, Pulci); far vela, dare la v. al vento o, meno com., ai venti, spiegare le vele e partire: i CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI vela 'vela s. f. dal lat. vela, pl. di velum 'vela', passato a femm. sing. nel lat. parlato. - 1. marin. telo, o insieme di teli di varia forma e grandezza, applicato verso qualcosa 1. essere in navigazione verso un luogo con un'imbarcazione a vela: drizzare le v. verso le Antille ? VELEGGIARE. 2. estens. iniziare un viaggio verso Definizione Treccani

