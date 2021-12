La definizione e la soluzione di: Spiccano nei profili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NASI

Curiosità : Spiccano nei profili

impiegata spesso laddove sono presenti grattacieli o altri edifici che spiccano grazie all'altezza, ma può riferirsi anche a paesaggi naturalistici. In ... Significato nasi

Neologismi (2020) s. f. 1. Nella letteratura e in usi satirici o scherz., scienza che studia i nasi, discorso o trattato che verte intorno al naso, considerato come tratto identificativo del volto , p. 2, si legge: «Si tratta che in Austria si è testé aperto un concorso di nasi il quale offrirà certo dei buoni elementi per la nasologia e la nasografia». Famosa la Nosology di Definizione Treccani

