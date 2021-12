La definizione e la soluzione di: Specialità della cucina milanese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COTOLETTA

Curiosità : Specialita della cucina milanese

Voce principale: Milano. La cucina milanese è allo stesso tempo fortemente caratterizzata dagli elementi del territorio e influenzata sia dalle tradizioni ... Significato cotoletta

cotolétta s. f. dal fr. côtelette. – Francesismo entrato largamente nell’uso in luogo di costoletta; in partic., c. alla milanese, fettina di magro (in origine, costata di vitella con l’osso) che viene fritta dopo essere stata passata nell’uovo e nel pangrattato. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE cotoletta koto'let:a s. f. dal fr. côtelette. - gastron. taglio di carne magra che viene fritto dopo essere stato passato nell'uovo e nel pangrattato ? braciola, costoletta, fettina. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con specialità; della; cucina; milanese; Una specialità piemontese; Una specialità al biliardo; Un sacrificio del devoto specialità della scherma; Quelli elettrici sono una specialità piemontese; Giorgio, il re della moda; La Lady della canzone; Consulta l oracolo della Diva Bottiglia; Dopo il segno della Croce; Se di lasagne, è un classico della cucina emiliana; cucina re a fiamma viva per dorare; Si possono cucina re all uccelletto; In cucina contiene un condimento giallo; Il Francis criminale della mala milanese anni 70; Quotidiano milanese cattolico fondato nel 68; Marchio milanese di biciclette da corsa; Il santo... di un noto carcere milanese ; Cerca nelle Definizioni