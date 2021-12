La definizione e la soluzione di: Lo spazio tra due luoghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISTANZA

Curiosità : Lo spazio tra due luoghi

precisione la distanza fra due punti. Lo spazio euclideo R n {\displaystyle \mathbb {R} ^{n}} di dimensione n {\displaystyle n} è uno spazio metrico e quindi topologico ... Significato distanza

distanza s. f. dal lat. distantia, der. di distare «distare». – 1. vederlo a causa della d.; n’apparve una montagna, bruna Per la d. (Dante); in distanza, come locuz. avv., lontano: si vedeva, in d., la cima del campanile. Nell’attività didattica distanza di'stantsa s. f. dal lat. distantia, der. di distare 'distare'. - 1. a. lunghezza del percorso fra elementi, anche con le prep. fra, tra degli elementi distanti misura: tra Dante e Michelangelo ci sono due secoli di d. intervallo. ? Perifr. prep.: a distanza di in seguito a un intervallo di tempo di: arrivò a d. di un'ora rispetto all Definizione Treccani

