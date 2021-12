La definizione e la soluzione di: La spaziale trasmette dati scientifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SONDA

Curiosità : La spaziale trasmette dati scientifici

Il telescopio spaziale James Webb (JWST o Webb) è un telescopio spaziale per l'astronomia a raggi infrarossi il cui lancio è previsto, a seguito di successivi ... Significato sonda

sónda s. f. dal fr. sonde, der. di sonder «sondare»; ma altri ritengono sonder soccorso alpino come mezzo di ricerca di persone sepolte sotto masse di neve. h. Pallone sonda, v. pallone, n. 2 a. 2. In fisica, termine che indica talvolta l’elemento sensibile CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA s. f. dal fr. sonde, der. di sonder 'sondare'. - 1. nome generico di vari strumenti, dispositivi o impianti usati per esplorazioni, perforazioni, coltivazioni minerarie, misurazioni fisiche, rilievi o altre operazioni ? perforatore, perforatrice, trivella. 2. edil. tubo di acciaio col Definizione Treccani

