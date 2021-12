La definizione e la soluzione di: Spaventoso disastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CATACLISMA

Curiosità : Spaventoso disastro

cataclisma (ant. cataclismo) s. m. dal lat. cataclysmos, cataclysmus, gr. ?ata???sµ??, propr. «inondazione», der. di ?ata????? «inondare, sommergere» (pl. -i). – 1. Grave e improvvisa catastrofe dovuta a cause naturali come eruzioni vulcaniche, terremoti, diluvî e sim.: un c. simile a quello che cataclisma s. m. dal lat. cataclysmos, cataclysmus, gr. kataklysmós, propr. 'inondazione' pl. -i. - 1. grave sconvolgimento dovuto a cause naturali come diluvi, terremoti e sim. calamità naturale. ? catastrofe, disastro, rovina, sciagura. apocalisse, finimondo. 2. fig. a. fase di Definizione Treccani

