La definizione e la soluzione di: Sovrastavano le mura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORRI

Curiosità : Sovrastavano le mura

e furono stipate di arcieri, che da quella posizione dominante sovrastavano le mura della città. Entrato a Siracusa, Belisario, per celebrare il suo ... Significato torri

tórre s. f. lat. turris, con molta probabilità da collegare con il gr. t?????, variante in senso fig., t. di Babele, grande confusione e disordine. d. In araldica, figurazione di una torre merlata (se i merli sono più di tre ne viene indicato il numero: t. merlata di CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI incoronare v. tr. der. di corona, col pref. in-¹ io incoróno, ecc.. - 1. mettere in capo a qualcuno una corona o altro a guisa di corona: un tempo i poeti venivano intorno a qualcos'altro, con la prep. di del secondo arg.: i. di torri un castello attorniare, cingere, circondare, contornare. b. di elementi naturali o artificiali, spec Definizione Treccani

