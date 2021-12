La definizione e la soluzione di: Sostituisce le campane nella giornata di Venerdì Santo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CREPITACOLO

Curiosità : Sostituisce le campane nella giornata di Venerdi Santo

giovedì santo, pp. 368 e 378 per il venerdì santo, 389 e 399 per il sabato santo; per i testi italiani: Conferenza Episcopale Italiana (a cura di), Liturgia ... Significato crepitacolo

crepitàcolo s. m. dal lat. crepitaculum, der. di crepitare «scoppiettare, fare strepito». – 1. Strumento di legno (detto anche battola), con maniglia mobile, che, agitato, produce fracasso; viene usato nelle funzioni religiose della settimana santa in luogo delle campane. 2. In etnologia, crepitacolo krepi'takolo s. m. dal lat. crepitaculum, der. di crepitare 'scoppiettare, fare strepito'. - eccles. strumento rituale di legno atto a produrre fracasso, usato nella settimana santa invece delle campane battola, raganella. Definizione Treccani

