La definizione e la soluzione di: Sostegno del fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STELO

Curiosità : Sostegno del fiore

L'affresco, che è del 1355 circa, mostra sul fondo una chiesa in cui è chiaramente riconoscibile Santa Maria del Fiore, solo che la cupola, priva del tamburo, ... Significato stelo

stèlo s. m. lat. stilus. – 1. Il fusto delle piante erbacee: lo col noioso metro Fra i densi rami del fronzuto stelo Le valli e i monti assorda, e il mare sua estremità, un pezzo: a. Lampada a stelo, lume costituito da un’asta verticale di CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – MODA stelo 'st?lo s. m. lat. stilus 'gambo'. - 1. bot. parte sottile che nelle piante erbacee sostiene foglie, fiori o frutti caule, fusto, gambo, pedicello, delle picciolo. 2. estens. elemento di sostegno a forma di fusto asta. ? Espressioni: lampada a stelo lume costituito da un'asta verticale e fornita in alto di una o più lampadine Definizione Treccani

Altre definizioni con sostegno; fiore; sostegno vegetale | Venerdì 26 novembre 2021; Apparecchi ortopedici di sostegno ; sostegno per fiaccole; Elemento verticale di sostegno a luci o comandi; fiore giallo-verdognolo; fiore llino azzurro; A Luoyang vi è un festival dedicato a questo fiore ; fiore sgargiante della famiglia delle asteracee; Cerca nelle Definizioni