La definizione e la soluzione di: Sono ricche di vitamine e sali minerali.

Soluzione 7 lettere : VERDURE

Curiosità : Sono ricche di vitamine e sali minerali

Sali minerali o elementi essenziali è un termine che individua alcuni composti inorganici, quindi privi di carbonio organicato, non necessariamente sali ... Significato verdure

Neologismi (2020) abbattitore s. m. 1. Dispositivo che permette di evitare il formarsi della fuliggine nella canna fumaria di forni, camini e simili, eliminando gran parte delle particelle di carbonio e riducendo ; forno a legna per pani focacce e pizza; abbattitore per i dolci; due celle freezer (verdure e latticini), armadio frigo (basse T) per la carne; 8 fuochi e forni ventilati a zuppa 'tsup:a o 'dzup:a s. f. dal germ. ?suppa 'fetta di pane inzuppato'. - 1. a. gastron. vivanda in brodo, preparata con ingredienti e in modi molto vari, servita per lo più con fette o pezzetti di pane tostati o fritti: z. di verdure, di legumi; z. di pesce minestra, pappa, brodo ristretto di carne di manzo o pollo CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

