La definizione e la soluzione di: Lo sono i pareri che non collimano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OPPOSTI

Curiosità : Lo sono i pareri che non collimano

pp. 12. ^ Le testimonianze che parlano di centri di ricerca sugli zingari sono svariate e i pareri non sempre collimano fra loro, in Quaderni zingari ... Significato opposti

parità (ant. paritade) s. f. dal lat. paritas -atis, a p. pari o positiva, mentre quelli descritti da funzioni che assumono valori opposti per valori opposti delle coordinate spaziali sono detti a p. dispari o negativa; principio di equidistanza ekwidi'stantsa s. f. der. di equidistante. - 1. geom. proprietà, condizione di essere equidistante: e. di due punti da una retta. 2. fig. modo d'agire equo e misurato: e. tra due opposti blocchi e ? EQUILIBRIO 4. c. Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; pareri; collimano; Così sono i vestiti cuciti addosso; sono ricche di vitamine e sali minerali; Tessono fragilissime reti; Così sono i sogni più belli; Organo dello Stato che offre pareri ; pareri conformi e positivi; pareri positivi di ex datori di lavoro o locatori; Sono tante quanti i pareri ; Cerca nelle Definizioni