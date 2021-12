La definizione e la soluzione di: Lo sono lupi e volpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANIDI

Curiosità : Lo sono lupi e volpi

cani, volpi e sciacalli. Aggressioni da parte di lupi rabbiosi sono rare nel Nordamerica, ma numerose nel mediterraneo orientale, il Medio Oriente e l'Asia ... Significato canidi

cànidi s. m. pl. lat. scient. Canidae, dal nome del genere Canis, e questo dal lat. class. canis «cane». – Famiglia di mammiferi carnivori, quasi cosmopolita, che comprende cane, volpe, lupo, sciacallo, coyote, otocione, urocione, crisocione, simenia, nittereute, cuon, licaone e speoto, tutti volpe¹ 'volpe s. f. lat. vulpes, arc. volpes. - 1. a. zool. mammifero carnivoro della famiglia canidi, con pelo molto folto, orecchie grandi e muso aguzzo ? i capelli a chiazze ? med. alopecia. ? calvizie. ? volpe del deserto mammifero dei canidi, diffuso nel deserto, con grandi orecchie e muso allungato fennec. ? volpe grigia Definizione Treccani

