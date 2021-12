La definizione e la soluzione di: Sono in grado di volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALATI

Curiosità : Sono in grado di volare

Spesso il termine cavalletta è usato per tutti gli ortotteri che sono in grado di volare o saltare. Hanno sul capo due corte antenne, ai lati due grandi ... Significato alati

ala (ant. àlia) s. f. lat. ala (pl. ali, primo le vie del firmamento. d. Le ali si attribuiscono anche ad esseri favolosi (cavalli alati e sim.) e, nelle figurazioni, agli angeli e ai demonî. Il dio Mercurio ( Ermes dei CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA volare² v. intr. lat. volare io vólo, ecc.; l'aus. è per lo più avere; si usa essere quando il verbo è accompagnato da compl. di moto da o verso luogo e generalm. nei sign. estens. e fig.. - 1. a. di uccelli, insetti alati e pipistrelli, sostentarsi e spostarsi nell'aria con le ali, o con organi di volo analoghi, anche nella forma volare via: i pipistrelli Definizione Treccani

