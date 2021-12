La definizione e la soluzione di: Lo sono i giorni di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FERIALI

Curiosità : Lo sono i giorni di lavoro

sul lavoro (comunemente sicurezza sul lavoro) si indica un insieme di condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro ... Significato feriali

Neologismi (2008) fascia blu2 loc. s.le f. Fascia oraria durante la quale del 16% sui consumi effettuati dalle 19 di sera alle 1 del mattino seguente nei giorni feriali e nelle 24 ore della domenica e dei festivi. La tariffa si applica purché il cliente Definizione Treccani

