La definizione e la soluzione di: Sono bionde o scure.

Soluzione 5 lettere : BIRRE

Curiosità : Sono bionde o scure

Ogni marchio possiede molte birre, delle versioni bionde e scure, con gradazione alcolica di 6,5% o più e delle birre in bottiglie in versione doppia ... Significato birre

birra s. f. voce di origine germ. (cfr. ted. Bier, oland . lenta e a temperatura di 5-10 °C), di fermentazione alta (rapida, a 15-20 °C), birre scure o dolci, colorate con caramello e dolcificate con zucchero (b. di malto, di frumento, b CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA retro 'r?tro dal lat. retro 'dietro, indietro'. - ¦ avv., poet. in posizione arretrata, nella parte posteriore e sim.: Poi dentro al foco innanzi mi si mise, Pregando Stazio che venisse . a. locale retrostante una bottega, adibito in genere a deposito: vado a prendere le birre nel r. retrobottega. b. faccia posteriore di un foglio, di una moneta, ecc.: il Definizione Treccani

