La definizione e la soluzione di: Sommi poeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VATI

Curiosità : Sommi poeti

il poeta fiorentino lo colloca, incontrandolo nel Limbo, tra i cinque sommi poeti che lo precedono ("sì ch'io fui sesto tra cotanto senno"): Virgilio, ... Significato vati

elegante agg. dal lat. elegans -antis, der. di eligere al modo di scrivere o di parlare: stile, discorso e.; un e. parlatore; Giovani vati e artefici e. ( Foscolo ). Talvolta con valore di avverbio: scrivere, vestire elegante. 2. In vaticinio vati't?injo s. m. dal lat. vaticinium, der. di vaticinári 'vaticinare'. - il predire avvenimenti futuri divinazione, lett. nunzio, oracolo, predizione, lett. prenunzio, presagio, previsione, profetismo, profezia, pronostico, vaticinazione, nell'antica Roma auspicio. ? Definizione Treccani

Altre definizioni con sommi; poeti; Descrivere per sommi capi; Tutt altro che sommi ; La sommi tà del cielo; Cima, sommi tà; Le anime... dei poeti ; Romanzieri, poeti e giornalisti; Un colorare poeti co; Li fanno poeti e animali; Cerca nelle Definizioni