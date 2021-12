La definizione e la soluzione di: Solidi, robusti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALDI

Curiosità : Solidi, robusti

estremamente "rustico" e frugale, di grande taglia ma non pesante, struttura solida, robusto, dotato di folto pelo semilungo che lo proteggeva dagli agenti atmosferici ... Significato saldi

Neologismi (2008) popolo dei saldi loc. s.le m. Coloro che aspettano i saldi di fine p. 47, Cronaca di Milano) • Compra articoli di abbigliamento l’80,5 per cento del popolo dei saldi nel Mezzogiorno. La percentuale scende al 75,8 per cento nel Centro e al 63,1 per nervo 'n?rvo s. m. lat. nervus gr. ne^uron 'tendine, muscolo; forza, vigore' e nel lat. mediev. 'nervo' come filamento nervoso. - 1. anat. elemento costitutivo un attacco di nervi ? ?; avere i nervi a pezzi ? ?; avere i nervi d'acciaio o saldi ? ?; calmare o distendere i nervi ? ?; fam., dare ai o sui nervi a qualcuno ? ?; malato Definizione Treccani

Altre definizioni con solidi; robusti; Misura il peso specifico di liquidi e solidi ; solidi con una sola punta; Informe residuo solidi ficato di materia sciolta; Quelli solidi urbani sono immondizia; robusti recinti di legno; Miti e robusti ruminanti; Irrobusti re l'acciaio; Pregiato pesce marino dotato di robusti canini; Cerca nelle Definizioni