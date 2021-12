La definizione e la soluzione di: Soap opera: Un __ al sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POSTO

Curiosità : Soap opera: Un __ al sole

Un posto al sole è una soap opera italiana, in onda su Rai 3 da lunedì 21 ottobre 1996. Ambientata a Napoli, è la prima soap opera interamente prodotta ... Significato posto

pósto1 part. pass. lat. positus, part. pass. di ponere «porre». – Participio sign. proprî del verbo, di cui alcuni in comune con messo part. pass. di mettere (per es. posto per traverso), ne ha o ha avuto altri suoi proprî: situato (una villa p. in una zona part. pass. di porre. - ¦ agg. determinato a priori: i termini p. per la consegna del lavoro convenuto, fissato, stabilito. ¦ posto che locuz. cong. con valore concessivo, seguita da cong.: p. che io lo volessi, non potrei comunque aiutarti ammesso e non concesso che, anche se, per Definizione Treccani

