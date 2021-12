La definizione e la soluzione di: Smercia intero e scremato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LATTERIA

latterìa s. f. der. di latte. – 1. Impianto industriale nel quale viene raccolto e lavorato il latte per la distribuzione al consumo e per ricavarne burro, formaggi e altri latticinî. L. sociali, organizzazioni cooperative che raggruppano piccoli produttori di latte per la produzione comune di latteria lat:e'ria s. f. der. di latte. - 1. industr. impianto nel quale viene raccolto e lavorato il latte caseificio. 2. comm. pubblico esercizio, nel quale si vendono latte, latticini e altri prodotti alimentari ? lattaio, non com. lattivendolo. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

